اليوم السابع
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بدء تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرية شما فى المنوفية

الإثنين، 01 مارس 2021 08:19 ص
بدء تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرية شما فى المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية ــ محمد فتحى

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التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، داخل مكتبه بمسئولى إحدى الشركات الرائدة فى مجال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى ذات القطاع بالمحافظة، فى إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام وممثل المنطقة المركزية العسكرية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ورئيس الوحدة القروية بقرية شما.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه سيتم اليوم البدء فى تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بقرية شما ضمن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، مشيراً إلى أن العمل يتضمن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومد الخدمة للمناطق المحرومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفي.

كما أكد محافظ المنوفية، على أنه تم البدء الفعلى فى توصيل خدمات الغاز الطبيعى بقرية شما وسط فرحة كبيرة من الأهالى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.

وخلال اللقاء أكد محافظ المنوفية على أنه " لا صوت يعلو فوق صوت حياة كريمة " وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية بتنفيذ المبادرة لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصرى، وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات.

وفى ذات السياق، عقد محافظ المنوفية اجتماعا للوقوف على الحصر النهائى للاحتياجات الفعلية والتى تمس أولويات المواطنين والتى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بحضور الجهات المسئولة والمعنية، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يتم تنفيذها للوقوف على مراحل وخطوات الإعداد ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات لضمان سرعة تنفيذ المبادر وتحقيق نسب انجاز واقعية على الطبيعة.

 

 


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