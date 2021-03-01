بدء أعمال الحفر لتوسعات بالنادى الاجتماعى بنادى السويس

السويس- سيد نون

أعلن نادى منتخب السويس عن بدء أعمال الحفر لتوسعات بالنادى الاجتماعى عقب تبرع رجل أعمال بمعدات والمواد الخاصة لإجراء أعمال التوسعات.

كرم محمد محمد هلال رئيس نادى السويس، رجل أعمال لمساهمته فى إجراء أعمال التوسعات بالنادى الاجتماعى وذلك لاستيعاب حجم العضويات الموجودة فى النادى.

وقال محمد هلال، رئيس نادى السويس، إن أعمال الحفر بدأت لإجراء أعمال التوسعات بالنادى الاجتماعى وذلك عقب مساهمة رجل أعمال بالمعدات والمستلزمات الخاصة بتلك الأعمال، لافتا إنه من المتوقع الانتهاء فى بداية موسم الصيف.

وأضاف هلال، أن النادى كان يحتاج إلى توسعات من أجل استعياب حجم العضويات التى استقبلها خلال الفترة الماضية منذ فتح المقر الجديد لنادى يوم 24 أكتوبر فى العام الماضى.