انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية..والأمن يضع حواجز حديدية.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع" لايف من موقع حادث انهيار أجزاء عقار بالإسكندرية، والذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 أشخاص.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات بحي الجمرك؛ يفيد بإنهيار أسقف داخلية لعقار قديم بشارع سيدي الجداوي بحي الجمرك و صادر له قرار هدم رقم ١٠ لسنه ٢٠١٠، و أسفر الانهيار عن ٢ حالة وفاة، و٤ حالات إصابة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقلي العناية الطبية اللازمة.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، توجهت جميع الأجهزة المعنية على الفور لموقع العقار للتعامل مع الحادث وتم تكثيف فرق الحماية المدنية من أجل سرعة رفع أنقاض الأسقف المنهارة بالعقار.

وأشار رئيس حي الجمرك؛ أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة وسيارات الإسعاف والعربات اللازمة للمساعدة في عملية رفع الانقاض، وتم وعمل كوردون وحواجز بمحيطة العقار حفاظاً علي سلامة المارة.