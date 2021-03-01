النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى اتهام 3 أشخاص بسرقة المواطنين بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، فى قضية ضبط 3 متهمين بسرقة المترددين على البنوك بالتجمع، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هما "ن.ع "، "ر.ح"، "م.م"، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامى في مراقبة المترددين على البنوك وسرقتهم بمناطق القاهرة الجديدة.

وأقر المتهمون بسرقتهم 3 مواطنين بعدة أساليب مختلفة، منها كسر زجاج إحدى السيارات وسرقة حقيبة بها مبلغ 60 ألف جنيه، وقاموا بسرقة باقى الضحايا بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء والنارية بمبالغ تعدت 50 ألف جنيه.



كما أقروا بتقسيم المبالغ المسروقة عليهم وإنفاقها على أغراضهم الشخصية، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة تفيد بسرقتهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.