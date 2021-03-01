المتهمان بسرقة مواطن بالبساتين يعترفان بتخصصهما فى تتبع رواد البنوك

كتب كريم صبحى - سليم على

أدلى عاطلان متهمان بسرقة مواطن في منطقة البساتين، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهمان أنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة رواد البنوك عن طريق تتبع خط سيرهم. وأضاف المتهمان أنهما يتتبعان الضحية عقب ركن سيارته ودخوله إلى البنك، ويقومان بسرقة السيارة بأسلوب "كسر الزجاج" ويقسمان حصيلة المسروقات على بعضهما.

وأرشد المتهمان على المسروقات (مبلغ مالى من متحصلات الواقعة- جهاز ميكروويف - عدد 7 مراوح كهربائية – شاشة) بمسكنهما، واعترفا بشراء المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ،وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ( أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك، وقيامه بركن السيارة ملكه بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي للسيارة ، وسرقة المبلغ المالى المشار إليه من داخلها .

ومن خلال التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة المشار إليها، وتبين أنها مُستأجرة إلى (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وأنهما وراء ارتكاب الواقعة .