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اللجنة العربية الرباعية المعنية بإيران تعقد اجتماعا لها تمهيدا للاجتماع الوزارى

الإثنين، 01 مارس 2021 12:24 م
اللجنة العربية الرباعية المعنية بإيران تعقد اجتماعا لها تمهيدا للاجتماع الوزارى جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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عقدت اللجنة العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعا لها أمس الأحد، بمشاركة الدول الأعضاء فى اللجنة وهى (البحرين،السعودية،مصر،والأمين العام لجامعة العربية)، وبحضور السفير محمد بن صديق مدير إدارة أسيا بجامعة الدول العربية ممثلا عن الجامعة العربية.

وقال مصدر مسئول بالجامعة العربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اجتماع اللجنة العربية الرباعية والذى عقد على مستوى المندوبون الدائمون للدول الأعضاء، جاء للإعداد لاجتماع اللجنة على المستوى الوزاري يوم الأربعاء المقبل.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبون الدائمون، اجتماعا اليوم الإثنين، فى دورة عادية، للإعداد لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والمرر إنعقاده يوم الأربعاء المقبل.

 

 


ايران

اللجنة العربية الرباعية

مصر

الامارات

السعودية

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