الكشف وتقديم العلاج بالمجان لأكثر من 1800 مواطن بقرى بالفشن ضمن حياة كريمة

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكشف التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ 6 قوافل علاجية بقرى مركز الفشن (الحيبة، ابسوج ، بسفا ،شنرا ،صالح فريد ، عزبة ماركو واقفهص) على مدار شهر فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأسفرت تلك القوافل، عن الكشف وتقديم العلاج "بالمجان" لعدد 1832 حالة في العديد من التخصصات الطبية (أطفال، باطنة، رمد، عظام) ، بالإضافة إلى عمل 271 نظارة طبية وإجراء تحاليل لعدد 37 حالة ، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف منسق القوافل الطبية وفريق عمل القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان.