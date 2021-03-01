العاصمة البرازيلية تفرض الحجر الصحى لمدة أسبوعين رغم رفض الرئيس بولسونارو

فاطمة شوقى

بدأت العاصمة البرازيلية الحجر الصحي لمدة أسبوعين، لتنضم إلى العديد من الولايات التي تتخذ خطوات للحد من انتشار فيروس كورونا حيث تمتلئ الأسرة في وحدات العناية المركزة في بعض المدن الكبرى.

وأشارت صحيفة " لا تيرسيرا" الإسبانية، إلى أن ثماني ولايات برازيلية على الأقل نفذت حظر تجول في الأسبوع الماضي بسبب زيادة حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا. كان يوم الخميس أكثر الأيام المميتة في البرازيل منذ بداية الوباء، حيث تم تأكيد 1541 حالة وفاة بسبب الفيروس، حتى الآن، توفى 254000 شخص بشكل عام.

وأمر حاكم برازيليا، إيبانييس روشا، بإغلاق الحانات والمطاعم ومراكز التسوق والمدارس حتى 15 مارس، وحظر التجمعات الاجتماعية وبيع المشروبات الكحولية بعد الساعة 8 مساءً.

وانتقد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اغلاق الولايات البرازيلية، وهدد يوم الجمعة بقطع جميع المساعدات الفيدرالية الطارئة للوباء عن الدول التي تلجأ إلى الحجر الصحي، قائلاً: "سيتعين على الحكام الذين يغلقون ولاياتهم تقديم مساعدات الطوارئ الخاصة بهم".

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، تسجيل 721 حالة وفاة، و34 ألفا و27 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الوزارة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 254 ألفا و942 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 10 ملايين و551 ألفا و259 إصابة.