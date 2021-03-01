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الرئيس الجزائرى: لا خلافات بينى وبين قيادات الجيش

الإثنين، 01 مارس 2021 10:35 م
الرئيس الجزائرى: لا خلافات بينى وبين قيادات الجيش عبد المجيد تبون
كتب أحمد عرفة

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قال عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، إنه لا توجد خلافات بينه وبين قيادات الجيش الجزائري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الجزائري: مررت بحالة صحية حرجة جدا لكنها مضت.

وفى وقت سابق أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة بإعادة دراسة مخططات حركة السير، وذلك بتعزيز شبكة الطرق الاجتنابية و المحولات، حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

كما أعطى الرئيس تبون مهلة أقصاها شهران لإتخاذ كل التدابير اللازمة للإطلاق الفعلي لأشغال ميناء الحمدانية الاستراتيجي بشرشال.

 

 


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