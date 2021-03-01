اليوم السابع
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الحماية المدينة توزع ورود وحلوى على المواطنين احتفالًا بيومهم العالمى فى الشرقية

الإثنين، 01 مارس 2021 06:02 م
الحماية المدينة توزع ورود وحلوى على المواطنين احتفالًا بيومهم العالمى فى الشرقية توزيع الحلوى
الشرقية - فتحية الديب

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وزعت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، ورئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، ونائب القسم الرائد أحمد سلامة، اليوم الاثنين، حلوى وورود على المواطنين، احتفالًا باليوم العالمى للحماية المدنية.

واستوقفت قوات الحماية المدنية، المواطنين من المارة وقائدى المركبات، لتوزيع الحلوى والورود.

وتحتفل وزارة الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية، تحت شعار"حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصرى"، فى ضوء الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية، حيث تحتفل أجهزة الحماية المدنية فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام باليوم العالمى للحماية المدنية، وهو اليوم الذى يصادف ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية، بوصفها منظمة دولية حكومية.

ويهدف الاحتفال إلى إبراز أهداف الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على البيئة. وتعتبر المنظمة الدولية للحماية المدنية أكبر كيان حكومى يضم أجهزة الحماية المدنية على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنها تضم فى عضويتها عددا كبيرا من الدول العربية. تضم المنظمة فى عضويتها  (59) دولة من بينها عدد (19) دولة عربية ، كما أن جمهورية مصر العربية عضواً فى الجمعية العامة للمنظمة بالإضافة إلى عضويتها فى المجلس التنفيذى منذ إنشاء المنظمة.. وتشارك الحماية المدنية المصرية بصفة منتظمة فى كافة إجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيذى للمنظمة.
 
رجال الحماية المدنية بالشرقية
رجال الحماية المدنية بالشرقية

 

توزيع الحلوى
توزيع الحلوى

 

الحماية المدنية توزع الورود والحلوى على المواطنين
الحماية المدنية توزع الورود والحلوى على المواطنين

 

اليوم العالمى للحماية المدنية
اليوم العالمى للحماية المدنية

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