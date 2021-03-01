الحماية المدينة توزع ورود وحلوى على المواطنين احتفالًا بيومهم العالمى فى الشرقية

وزعت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، ورئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، ونائب القسم الرائد أحمد سلامة، اليوم الاثنين، حلوى وورود على المواطنين، احتفالًا باليوم العالمى للحماية المدنية.
واستوقفت قوات الحماية المدنية، المواطنين من المارة وقائدى المركبات، لتوزيع الحلوى والورود.
وتحتفل وزارة الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية، تحت شعار"حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصرى"، فى ضوء الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية، حيث تحتفل أجهزة الحماية المدنية فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام باليوم العالمى للحماية المدنية، وهو اليوم الذى يصادف ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية، بوصفها منظمة دولية حكومية.
رجال الحماية المدنية بالشرقية
توزيع الحلوى
الحماية المدنية توزع الورود والحلوى على المواطنين
اليوم العالمى للحماية المدنية
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