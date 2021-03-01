التحقيقات تكشف: أحد المتهمين بسرقة مصنع باب الشعرية ابن لأحد العاملين

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية، أن أحد المتهمين الثلاثة بسرقة مصنع فى دائرة القسم والده يعمل بالمصنع، ونظرا لطبيعة عمل والده في محل البلاغ وعلمه بقيام صاحب المصنع بغلقه لفترة، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة المصنع، فى سبيل ذلك استعان بآخرين "أمكن ضبطهما" لتنفيذ مخططه، حيث توجهوا للمصنع محل الواقعة وتمكنوا من كسر القفل وارتكاب واقعة السرقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة باب الشعرية، بلاغا من (صاحب محل تحف)، بأنه حال توجهه لفتح المصنع ملكه الكائن بدائرة القسم إكتشف كسر القفل الخاص به وسرقة كمية من المشغولات من داخل المصنع ، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "نجل أحد العاملين بذات المصنع" بالاشتراك مع آخران.

وبمواجهة المتهمين الآخرين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول ، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالمسروقات المستولى عليها بالبيع مقابل مبلغ مالى لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة) وإنفاقهم المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وتم بإرشادهم ضبط الأخير ، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، كما تم بإرشادهم ضبط الآدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.