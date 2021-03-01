اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

التحفظ على كمية مسوغات ذهبية مستوردة بدون دمغة داخل محل مصوغات بطنطا

الإثنين، 01 مارس 2021 06:55 م
التحفظ على كمية مسوغات ذهبية مستوردة بدون دمغة داخل محل مصوغات بطنطا ذهب مخالف - أرشيفية
الغربية _ عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين من ضبط 50 جرام ذهب مستورد بدون دمغات داخل إحدى محلات بيع المصوغات الذهبية بمدينة طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات وتقدر قيمتها بـ50 ألف جنيه، وتحرير محضر بالواقعة.

وشكل وكيل وزارة التموين لجنة من المديرية للمرور على محلات بيع المصوغات بمدينة طنطا، بالإشتراك مع مصلحة الدمغة والموازين، لأحكام الرقابة على سوق بيع الذهب والتأكد من وجود اختام عليه من عدمه.

وتشكلت حمله برئاسة وكيل وزاره التموين ضمت جمال هنيدى، مدير إدارة تموين طنطا، وياسر مراد  مدير الرقابة بطنطا، ومحمد الشيخ و،شرف شرف والسيد الحوالة وطارق محمد برفقه مفتشى  الدمغة وتم ضبط 5 جرام ذهب مستورد  غير مدموغ بدمغة حكومية داخل محل شهير للمشغولات الذهبية بطنطا وقدرت المضبوطات بـ50 ألف جنيه، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

ضبط 50 جرام ذهب مستورد بدون دمغة بطنطا (2)
ضبط 50 جرام ذهب مستورد بدون دمغة بطنطا (2)

 

ضبط 50 جرام ذهب مستورد بدون دمغة بطنطا (1)
ضبط 50 جرام ذهب مستورد بدون دمغة بطنطا (1)

 

 


تموين الغربية

محافظة الغربية

ذهب مستورد

ذهب بدون اختام

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط مصوغات ذهبية وفضية بدون دمغة وتنفيذ 236 حكما بالبحر الأحمر

الأربعاء، 24 يناير 2018 10:07 ص

رئيس مصلحة الدمغة والموازين يكشف: "المالية" باعت تذكارات قناة السويس الذهبية "بدون دمغة".. محمد حنفى: رفضت إخراج الأقلام الحديدية المسئولة عن الدمغ خارج المصلحة.. ولا نظلم الوزارة أو أى عميل

الأحد، 08 نوفمبر 2015 12:18 ص

بالمستندات.. «اليوم السابع» تكشف: طن ذهب فى «سك العملة» بدون دمغة.. «الدمغة والموازين» لم تحدد عيار طن ذهب على مدى الـ5 سنوات الماضية.. والبنك المركزى رفض مرتين استلام الذهب الخام من «سك العملة»

السبت، 07 نوفمبر 2015 09:54 ص

صحافة القاهرة: "عاصفة الشك" حول الطائرة الروسية.. "اليوم السابع" تكشف: طن ذهب فى "سك العملة" بدون دمغة..تشغيل مركب تحويل الغاز الطبيعى لقطاع الصناعة قبل منتصف نوفمبر.. فيريرا: أنا المدير الفنى للزمالك

السبت، 07 نوفمبر 2015 03:41 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة