التحفظ على كمية مسوغات ذهبية مستوردة بدون دمغة داخل محل مصوغات بطنطا

الغربية _ عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين من ضبط 50 جرام ذهب مستورد بدون دمغات داخل إحدى محلات بيع المصوغات الذهبية بمدينة طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات وتقدر قيمتها بـ50 ألف جنيه، وتحرير محضر بالواقعة.

وشكل وكيل وزارة التموين لجنة من المديرية للمرور على محلات بيع المصوغات بمدينة طنطا، بالإشتراك مع مصلحة الدمغة والموازين، لأحكام الرقابة على سوق بيع الذهب والتأكد من وجود اختام عليه من عدمه.

وتشكلت حمله برئاسة وكيل وزاره التموين ضمت جمال هنيدى، مدير إدارة تموين طنطا، وياسر مراد مدير الرقابة بطنطا، ومحمد الشيخ و،شرف شرف والسيد الحوالة وطارق محمد برفقه مفتشى الدمغة وتم ضبط 5 جرام ذهب مستورد غير مدموغ بدمغة حكومية داخل محل شهير للمشغولات الذهبية بطنطا وقدرت المضبوطات بـ50 ألف جنيه، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة للتحقيق.



ضبط 50 جرام ذهب مستورد بدون دمغة بطنطا (2)