التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شاب بحمام سباحة داخل مزرعة في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض شاب للغرق بحمام سباحة داخل مزرعة في العياط، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بحمام سباحة، داخل مزرعة بالعياط. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لشاب يعمل بالمزرعة، حاصل على بكالوريوس هندسة، تعرض للغرق بحمام السباحة، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.