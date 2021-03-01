اليوم السابع
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اعتقال 3 أشخاص بعد هجوم بالقنابل والحجارة على قسم شرطة في اليونان

الإثنين، 01 مارس 2021 08:32 ص
اعتقال 3 أشخاص بعد هجوم بالقنابل والحجارة على قسم شرطة في اليونان الشرطة اليونانية ـ صورة أرشيفية
أثينا (أ ش أ)

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ذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية اليوم الاثنين، أن هناك نحو 20 شخصا هاجموا مركز شرطة كيسارياني شرق العاصمة اليونانية أثينا بالقنابل النارية والحجارة أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن المهاجمين لقسم الشرطة كانوا ملثمين، مشيرة إلى أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات. 

وأضافت أن دراجتين تضررتا من دراجات دورية الشرطة اليونانية، فيما تم اعتقال 3 أشخاص من المهاجمين.

يذكر أن صحيفة "كاثمريني" اليونانية،  ذكرت، أن الشرطة اليونانية بدات الأربعاء، في توقيع غرامات على المواطنين المخالفين لإجراءات الوقائية من كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن "نموذج التداول المناسب بشأن الإجراءات الوقائية ضد (كوفيد-19)" الجديد سيدخل حيز التنفيذ الرسمي، غدا الأربعاء؛ بهدف الحد من الحركة غير الضرورية التي قد تساهم في انتشار فيروس كورونا الجديد.

 


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