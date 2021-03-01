اعتقال 3 أشخاص بعد هجوم بالقنابل والحجارة على قسم شرطة في اليونان

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن المهاجمين لقسم الشرطة كانوا ملثمين، مشيرة إلى أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات.

وأضافت أن دراجتين تضررتا من دراجات دورية الشرطة اليونانية، فيما تم اعتقال 3 أشخاص من المهاجمين.