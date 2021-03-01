اليوم السابع
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اتحادات طلاب 11 جامعة يشاركون بمؤتمر بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات

الإثنين، 01 مارس 2021 05:24 م
اتحادات طلاب 11 جامعة يشاركون بمؤتمر بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات اتحادات طلاب الجامعات
كتب ـ محمد صبحى

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كشف تقرير وزارى، حول  فعاليات المؤتمر الطلابي تحت عنوان (بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية)، الذى تم عقده بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف بناء القدرات الريادية للطلاب وكيفية تنميتها، فى إطار استراتيجية بناء شخصية الطالب الجامعى وإعداده للقيادة ورفع قدراته على المستوى الشخصى والمهنىن، وذلك بمشاركة 11 جامعة حكومية وخاصة.
 
وأوضح التقرير، أن المؤتمر تناول عددا من الموضوعات الهامة وعلى رأسها، مواجهة التحديات، تطوير قدرات الفريق، إدارة الذات وتطوير الصفات الشخصية، وإدارة الوقت، ومهارات التواصل، والمبادئ الأخلاقية للقيادة، وتنمية القدرة على اتخاذ القرار، وريادة الأعمال. 
 
وخلال فعاليات المؤتمر تم عرض التجارب الشخصية لبعض مشروعات ريادة الأعمال المؤهلة لمستقبل أفضل، وعرض الأفكار المبتكرة وتقديم النصائح الفنية للطلاب.
 
وأشار التقرير إلى اتباع الإجراءات الاحترازية فى تنفيذ فعاليات المؤتمر حيث تم عقد الندوات واللقاءات في حديقة الجامعة الأمريكية بالقاهرة(ميدان التحرير)، وأشاد الطلاب المشاركين بالتنظيم والإعداد من قبل اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية وحسن اختيار المحاور والموضوعات بالإضافة إلى كفاءة المتحدثين.
 

الانشطة الطلابية

بناء القدرات الريادية

الشباب الجامعى

الجامعات الحكومية

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