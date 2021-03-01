إصابة 13 عاملة وطفلين فى انقلاب ميكروباص بمدينة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شهدت مدينة بنى سويف اليوم الإثنين، انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية الدوية قبل كوبرى النيل، وأسفر الحادث عن إصابة 15 عاملا بأحد مصانع الملابس بمنطقة شرق النيل.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبلت مستشفى بنى سويف الجامعى "رشاء سلامه إسماعيل 40 سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني وسحر عماد محمد 26 سنة مصابة كسر بالزراع اليمني وهاجر محمد جمال 27 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وسناء علي حسن 30 سنة ، مصابة جروح وكدمات متفرقه ، وفتحيه أحمد محمد 28 سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني، ورجاء فتحي سيد 26 سنة مصابة جروح وكدمات متفرقه، وبطه محمد كمال 20 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وفاتن محمد جمال 26 سنة مصابة كسر بالقدم اليمني وطفل عامان مجهول الاسم وجهاد عبيد جابر 28سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبه و دينا عصام محمد 20 سنة اشتباه مابعد الارتجاج و كسر بالقدمين وجهاد ناصر عبدالرحمن 20 سنة كسر بالقدم اليمني واماني عيد عباس 28 سنة كسر بالساعد الايسر وساره عادل طه 24 سنة مصابة بخلع بالكتف اليمني وكدمات متفرقه ".