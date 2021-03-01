أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 114.27 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و6377960.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 513721 28681793
الهند 157157 11112241
البرازيل 254942 10551259
روسيا 191882 4257650
المملكة المتحدة 122849 4176554
فرنسا 86454 3755968
إسبانيا 69142 3188553
إيطاليا 97699 2925265
تركيا 28569 2701588
ألمانيا 70078 2444601
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق 13428 699088
المغرب 8623 483654
الإمارات 1238 394050
الأردن 4701 391090
السعودية 6500 377700
لبنان 4692 375050
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