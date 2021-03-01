رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 114.27 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و6377960.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 513721 28681793

الهند 157157 11112241

البرازيل 254942 10551259

روسيا 191882 4257650

المملكة المتحدة 122849 4176554

فرنسا 86454 3755968

إسبانيا 69142 3188553

إيطاليا 97699 2925265

تركيا 28569 2701588

ألمانيا 70078 2444601

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

العراق 13428 699088

المغرب 8623 483654

الإمارات 1238 394050

الأردن 4701 391090

السعودية 6500 377700

لبنان 4692 375050

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