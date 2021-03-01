اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 07:24 م
خالد صلاح
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز ‭7‬114.2 مليون والوفيات مليونان و‭6377960‬

الإثنين، 01 مارس 2021 07:12 م
إصابات كورونا العالمية تتجاوز ‭7‬114.2 مليون والوفيات مليونان و‭6377960‬ كورونا
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 114.27 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و6377960.
   
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.   
   
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:    
 
الدول والمناطق    إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة
 
الولايات المتحدة  513721               28681793
 الهند             157157               11112241
 البرازيل          254942               10551259
 روسيا             191882               4257650
 المملكة المتحدة   122849                4176554
  فرنسا            86454                3755968
 إسبانيا           69142                3188553
 إيطاليا           97699                2925265
 تركيا             28569                2701588
 ألمانيا           70078                2444601
                      
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:   
    
 الدول وترتيبها      عدد الوفيات           عدد الإصابات
 
العراق                13428                    699088
 
 
المغرب          8623                   483654
 
 
 
الإمارات     1238                  394050
 
الأردن       4701                  391090
 
السعودية     6500                  377700
                     
لبنان     4692                  375050
 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
                            

إصابات كورونا العالمية

كورونا العالمية

لقاح كورونا

كورونا

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