إزالة التعديات الخشبية من خندق طابية "كوسا باشا" بالإسكندرية .. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قامت منطقة آثار شرق الإسكندرية، بإزالة كافة التعديات الخشبية التى أقامها بعض شاغلى حواصل الطابية بصحن وخندق طابية "كوسا باشا" الآثرية المسجلة بالقرار الوزارى 232 لسنة 1992م.

وقال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، إن حملة الإزالة جاءت بالتنسيق مع حى المنتزة ثان وقيادته الممثلة فى اللواء اشرف بهجت ولجنة أثرية مشكلة من منطقة الآثار شرق.

وتقع طابية كوسا باشا بمنطقة أبو قير، وأنشأت فى عهد محمد على باشا عام 1805 – 1848، وهى طابية دفاعية مقامة على تل مرتفع تتكون من أسوار داخلية و خارجية و يحيطها من الداخل بخندق كبير و عميق و يتوصل اليها من خلال قنطرة خشبية تؤدى لمدخل كبير يتوسط الجهه الشرقية و يؤدى الى فناء يتوسطة الخاصل الرئيسى و تتكون الطابية من حواصل موزعة على مستويين.



ازالة التعديات



التعديات الخشبية