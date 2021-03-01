اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة التعديات الخشبية من خندق طابية "كوسا باشا" بالإسكندرية .. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 05:50 م
إزالة التعديات الخشبية من خندق طابية "كوسا باشا" بالإسكندرية .. صور التعديات على طابية "كوسا باشا "
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت منطقة آثار شرق الإسكندرية، بإزالة كافة التعديات الخشبية التى أقامها بعض شاغلى حواصل الطابية بصحن وخندق طابية "كوسا باشا" الآثرية المسجلة بالقرار الوزارى 232 لسنة 1992م.

وقال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، إن حملة الإزالة جاءت بالتنسيق مع حى المنتزة ثان وقيادته الممثلة فى اللواء اشرف بهجت ولجنة أثرية مشكلة من منطقة الآثار شرق.

وتقع طابية كوسا باشا بمنطقة أبو قير، وأنشأت فى عهد محمد على باشا عام 1805 – 1848، وهى طابية دفاعية مقامة على تل مرتفع تتكون من أسوار داخلية و خارجية و يحيطها من الداخل بخندق كبير و عميق و يتوصل اليها من خلال قنطرة خشبية تؤدى لمدخل كبير يتوسط الجهه الشرقية و يؤدى الى فناء يتوسطة الخاصل الرئيسى و تتكون الطابية من حواصل موزعة على مستويين.

 

 

 

ازالة التعديات
ازالة التعديات

 

التعديات الخشبية
التعديات الخشبية

 

 

التعديات
التعديات

 

 

  

 

 

 


اخبار الاسكندرية

اثار الاسكندرية

طابية كوسا باشا

حى المنتزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة