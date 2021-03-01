إحالة طبيب أمريكى للتحقيق لمشاركته فى جلسة قضائية أثناء إجراءه جراحه لمريض

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن طبيبا لجراحات التجميل فى ولاية كاليفورنيا يخضع لتحقيق أخلاقيات بعدما ظهر فى جلسة محكمة عقدت عبر الإنترنت بينما كان يرتدى زى العمليات ويقوم بإجراء جراحة لمريض.

وأوضحت الصحيفة، أن الطبيب سكوت جرين كان قد بدأ الجراحة بالفعل عندما تم استدعائه منه قبل محكمة فى سكرامنتو للرد على اتهام يتعلق بمخالفة مرورية، وسأله كاتب المحكمة عما إذا متحا للمشاركة فى المحاكمة، مع بث الجلسة على الهواء عبر يوتيوب، وأضاف متسائلا أنه يبدو أنه متواجد فى غرفة العمليات الآن.

فرد الطبيب قائلا، إنه كذلك بالفعل أنه فى غرفة العمليات فى الوقت الحاضر، وأكد أنه متاح للمحاكمة، وطالب بالبدء فيها فى الوقت الذى كانت فيه ضوضاء الأجهزة الموجودة فى غرفة العمليات مسموعة. وفى الخلفية شخص آخر يرتدى زى الجراحة يقوم بضبط الإضاءة فوق طاولة الجراحة.

وتم تأجيل الجلسة التي كانت تبث على الهواء وفقا لبروتوكلات كوفيد الخاصة بالمحكمة، وذلك عندما أدرك المفوض الرئيس جارى لينك ما كان يجرى، وقال لينك: ما لم أكن مخطئا، أرى أن المدعى عليه فى منتصف غرفة العمليات يجرى عملية ومشارك بنشاط فى تقديم خدمة لمريض، هل هذا صحيح؟، فأجاب جرين بأنه كان موجودا لكن الجراح الثانى كان حاضرا وقادرا على تولى الجراحة اثناء مخاطبته للمحكمة، فرد لينك بلآنه لا يعتقد أن هذا مناسب، وأشار على أنه سيحدد موعدا أخرا عندما لا يكون مشغولا ويهتم باحتياجات المريض.

ورغم اعتذار الطبيب، إلا أن المجلس الطبى لكاليفورنيا قال إنه سيحقق فى الأمر، وأوضح فى بيان أن المجلس يتوقع أن يتبع الأطباء معيار الرعاية أثناء التعامل مع المرض.

وينضم جرين لقائمة من المتخصصين الذين يقطوا ضحية إجراءات المحكمة الإلكترونية التي تسبب فيها وباء كورونا، ففى وقت سابق الشهر الماضى، تعرض محامى بتكساس للسخرية على نطاق واسح بعدما فشل فى إزالة فلتر رأس القطة أثناء جلسة عبر زووم.