واشنطن (أ ش أ)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رصد 2463 حالة إصابة بالسلالات المتحورة المختلفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أراضيها، وذكرت مراكز منع الأمراض والوقاية منها -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، أنه تم رصد 2400 حالة إصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس المكتشفة في بريطانيا، في 44 ولاية، وفي بورتريكو وواشنطن العاصمة.