وأضافت أنه تم رصد 53 حالة إصابة بالسلالة المتحورة المكتشفة في جنوب إفريقيا في 15 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، بينما تم رصد 10 حالات إصابة بالسلالة البرازيلية في 5 ولايات.