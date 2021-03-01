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أبو الغيط: التصعيد الحوثى جزء من أجندة إيرانية متهورة

الإثنين، 01 مارس 2021 12:23 م
أبو الغيط: التصعيد الحوثى جزء من أجندة إيرانية متهورة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التصعيد الذي تمارسه الميلشيات الحوثية، بما في ذلك استهدافها للعاصمة السعودية الرياض يوم السبت الماضي بصاروخ باليستى نجحت القوات السعودية فى اعتراضه وتدميره.

وأكد أبو الغيط، أن تصعيد جماعة الحوثي لعملياتها وهجماتها على مأرب منذ مطلع الشهر الماضي يأتي - حتماً وللأسف - في إطار أجندة إيرانية متهورة تستخدم اليمن كورقة تفاوض سياسية من دون أي اعتبارٍ للتبعات الخطيرة على حياة السكان المدنيين.

وأضاف أن جماعة الحوثي تتحمل المسئولية عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن إلى حدٍ يقترب بالسكان من المجاعة، معربا عن كامل التضامن مع المملكة في أية إجراءات تتخذها للدفاع عن إقليمها وسلامة سكانها، مؤكداً ثقته في قدرتها على التصدي لهذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين.

 

 


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