وكيل تموين بورسعيد: 30% تخفيض على السلع الأساسية بمبادرة "حياة كريمة"

بورسعيد - محمد عزام

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مرحلة جديدة لمبادرة "حياة كريمة" لأهالى بورسعيد، تخفيفًا عن كاهل المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار ثابت فى بيان له، خلال متابعته فعاليات المبادرة، إلى أنها تهدف لتوزيع السلع الأساسية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، خاصة السلع التى تشهد زيادة الطلب علىها فى فصل الشتاء مثل أسطوانات البوتجاز، مؤكدًا على أنه يجرى توفيرها بأسعار مخفضة بنسبة 30% دون وجود أى ربح.

وأوضح أن ذلك يجرى بالاشتراك مع الشركة العامة لتجارة الجملة، ومصنع البورسعيدية للزيوت جنوب بورسعيد ، مؤكدا على أن المبادرة ستنطلق مرتين من كل أسبوع فى المناطق الأكثر احتياجًا .

وفى نفس السياق، أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع" ، أنه أصدر تعليماته بتشديد الرقابة على المحال التجارية وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية ومحمد إبراهيم مدير الرقابة التجارية بتشكيل حملة برئاسة صابر عبد العال وإبراهيم المياح وداليا العطوى وهانى شاكر من كبار مفتيشى الرقابة التجارية وذلك للوقوف على مدى إلتزام التجار بتحديد نسب الخصم ومدته على المعروضات بصورة مقننه والتأكد من مدى جدية الخصم .

ولفت إلى أن أصحاب المحلات لهم الحرية فى اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع بشرط أن يكون التخفيض حقيقى وليس تخفيض وهمى بما يخالف القانون 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية مؤكدا أن الحملة أسفرت عن تحرير 10محاضر ل 10 محال تجارية مختلفة و بإنحاء متفرقة بالمحافظة .

ومن جانبه دعا وكيل وزارة التموين الأسر البورسعيدية لشراء الملابس والأحذية من خلال الاوكازيون للإستفادة من التخفيضات خلال الموسم المستوى.