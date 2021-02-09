وبالحديث عبر الهاتف بعد ساعات من فوز بلينكين بحقبة وزارة الخارجية الأمريكية في 26 من الشهر الماضي، اتفقا على التحضير لاجتماع وجهاً لوجه في الولايات المتحدة في أقرب وقت لإجراء مناقشات أكثر شمولاً.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية: "إذا تغير وضع العدوى في الولايات المتحدة، فستكون اللقاءات وجهًا لوجه ممكنة".