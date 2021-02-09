اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:06 م
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مقتل 5 فى كابول مع تزايد الهجمات التى تستهدف المدنيين

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 03:45 م
مقتل 5 فى كابول مع تزايد الهجمات التى تستهدف المدنيين طالبان - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسؤولون إن خمسة موظفين حكوميين قتلوا في هجومين منفصلين في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء هما الأحدث ضمن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين.

وفتح مسلحون مجهولون النار على سيارة تقل موظفي إدارة محلية للتنمية الاقتصادية في جنوب كابول مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وقال متحدث باسم إدارة التأهيل الريفية الوطنية إن رئيس الإدارة من ضمن الضحايا الذين كانوا في طريق العودة إلى إقليم ميدان وردك بوسط البلاد حيث مقر إدارتهم.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان أن قنبلة على جانب الطريق انفجرت في واحدة من سياراتها في شرق كابول مما أسفر عن مقتل السائق.

وتثير هجمات شبه يومية باستخدام قنابل لاصقة صغيرة وعبوات ناسفة على جانب الطريق، فضلا عن عمليات إطلاق نار، خوف المسؤولين والناشطين والصحفيين الأفغان.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان لرويترز في رسالة نصية إن هجمات اليوم الثلاثاء "لا علاقة لها بنا".

لكن عددا من السفارات الأجنبية ذكرت في بيان في الآونة الأخيرة وقبل هجومي اليوم الثلاثاء أن طالبان مسؤولة عن "معظم هذا العنف الموجه".

وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كيفية التعامل مع عملية السلام الأفغانية بما في ذلك اتفاق سحب القوات الذي أبرمته واشنطن مع طالبان خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

 


كابول

طالبان

افغانستان

ذبيح الله مجاهد

مسلحون

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