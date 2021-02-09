مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين فى انفجار شمال شرقى الصين

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار وقع بشركة أدوية بمقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي الصين.

وذكرت سلطات مقاطعة "لياونينغ" –في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن الانفجار وقع في قطاع تابع لشركة الأدوية في مدينة "بنشي" بالمقاطعة، موضحة أن 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى عقب الانفجار توفي منهم اثنان متأثرين بإصابتهما الخطيرة.

ولم يعرف حتى الآن أسباب الانفجار، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على كافة أسبابه وملابساته.