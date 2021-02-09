محافظ جنوب سيناء يشارك فى اجتماع الاتحاد العام للغرف التجارية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد، والمنعقد بأحد المنتجعات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى حضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة.

كما أشاد محافظ جنوب سيناء، بمجهودات الاتحاد مع الجانب الكازاخستانى والتعاون بين مصر وكازاخستان فى عدد من المجالات وخاصة الجانب السياحى، وقدم الدعوة لكافة الشعب الكازاخستانى لزيارة مصر وبخاصة مدينة شرم الشيخ وتفعيل التوأمة بين مدينتى شرم الشيخ وألماتى.

كما ناقش المحافظ مع اتحاد الغرف التفاعل السياحى بين المحافظات وإزالة كافة المعوقات التى تحول دون ذلك الأمر وعلى المستوى الدولى دراسة الربط بين الانشطة الترفيهية والسياحية بالأنشطة التجارية.