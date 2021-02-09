محافظ الفيوم يوجه ببدء أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحى بشكشوك.. صور

الفيوم _ رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، البدء في استكمال تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، بتكلفة 100 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 30 ألف نسمة من أهالي القرية وتوابعها، بعد أن كان متوقفاً لأكثر من 12 عاماً.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن تنفيذ مشروع الصرف الصحى بشكشوك، جاء بعد عقد عدد من اللقاءات خلال الفترة السابقة مع الجهات المعنية من جانب ومع أهالي قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي من جانبٍ آخر، لبحث ومناقشة أفضل الآليات لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، وتعويض الأهالي المتضررين من نزع جزء من أراضيهم للمشروع.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم، التقى مساء أمس مع عددٍ من أهالي قرية شكشوك، لمناقشة آليات صرف تعويضات الأهالي المتضررين، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس خالد منتصر مدير عام المساحة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورئيس مركز ومدينة أبشواي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اجتماع الأمس يأتي استكمالاً للإجتماعات المتتالية، لإنهاء مشكلة تعويضات الأهالي المستحقة عن نزع ملكية الأرض المخصصة لمشروع الصرف الصحي بقرية شكشوك، لتنفيذه في أسرع وقت، حرصاً على المصلحة العامة لأهالى القرية، واأن كافة التعويضات المالية سيحصلون عليها كاملة، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهذا الشأن.

وأكد المحافظ، أن المحافظة ملتزمة بالتنسيق مع جميع الجهات بسداد كافة التعويضات للأهالي، كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإستعانة بأهالي القرية في تنفيذ أعمال المشروع.

وتنفيذاً لحزمة التوجيهات التى أصدرها محافظ الفيوم خلال اللقاءات المتعاقبة، قام اليوم عدداً من مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، ومسئولي الشركة المنفذة، ورئيس مركز ومدينة أبشواي، باستلام الأراضى التي سينفذ عليها إستكمال المشروع من الأهالي.



الأرض التى يقام عليها المشروع



محافظ الفيوم خلال اجتماعه مع القيادات



أرض المشروع