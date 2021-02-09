محافظ الإسماعيلية: تخصيص أراضى دور العبادة بدون مقابل وإنشاء محطة رفع صرف صحى

الإسماعيلية - صبرى غانم

ترأس اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ومديري عموم المديريات الخدمية.

واستعرض المحافظ ما تم تنفيذه من أعمال وقرارات بجلسة المجلس التنفيذي السابق وعرض الخطة الاستثمارية للمراكز والمدن والأحياء للعام المالى 2020/2021 .

وخلال الاجتماع أعلن المحافظ الموافقة على طلب إدارة المعارض برفع قيمة تذاكر دخول وبيع وعرض السيارات من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات نظرا لثبوت قيمتها منذ ثلاث سنوات وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وعلى جانب آخر قرر المحافظ بعدم تحصيل رسوم للأراضي التي يتم تخصيصها لدور العبادة.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض على مساحة 400 متر مربع بمنطقة الهواشمة بقرية سرابيوم لإنشاء محطة رفع صرف صحى، ودراسة تخصيص قطعتي أرض لإنشاء محطات غاز بالتل الكبير.

كما وافق محافظ الإسماعيلية على الاستفادة من الإستراحة السياحية بالقنطرة شرق والتابعة لإدارة السياحة بالمحافظة وغير مستغلة منذ سنوات وإعادة تخصيصها لصالح مكتبة مصر العامة على أن تقام بها كافة الأنشطة الثقافية لخدمة أهالى القنطرة شرق .

وأصدر اللواء شريف بشارة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الحماية المدنية وذلك للمرور على مستودعات أنابيب البوتاجاز بجميع أنحاء المحافظة وفحصها طبقاً لشروط السلامة والصحة المهنية لاتخاذ إجراءات الغلق كل من يكتشف به خطورة داهمة على المواطنين والعاملين بالمستودع.

كما وجه المحافظ بدراسة المقترحات البديلة من ميادين وشوارع رئيسية بمركز ومدينة أبو صوير لإطلاق اسم الشهيد محمد عاشور السيد سلامة وتخليدا لذكراه بناء على طلب من والد الشهيد.

وفي ختام الجلسة قام محافظ الإسماعيلية بتكريم الدكتور المهندس أسامة عبد العزيز مدير إدارة التخطيط العمراني لبلوغه سن المعاش وأهدائه درع المحافظة وشهادة تقدير .



المجلس التنفيذى لمحافظ الإسماعيلية (1)



المجلس التنفيذى لمحافظ الإسماعيلية (2)



المجلس التنفيذى لمحافظ الإسماعيلية (3)



المجلس التنفيذى لمحافظ الإسماعيلية (4)



المجلس التنفيذى لمحافظ الإسماعيلية (5)



المجلس التنفيذى لمحافظ الإسماعيلية (6)



جانب من التكريم (2)



جانب من التكريم (3)