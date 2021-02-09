اليوم السابع
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مجهول يقتحم قاعدة جوية إسرائيلية بالقرب من منطقة ديمونة ويسرق أسلحة ويفر هاربا

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:19 م
مجهول يقتحم قاعدة جوية إسرائيلية بالقرب من منطقة ديمونة ويسرق أسلحة ويفر هاربا السيارة المجهولة
كتب- هاشم الفخراني

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن أعمال البحث مستمرة عن مجهول قاد سيارته أمس الاثنين واقتحم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل تقع بالقرب من منطقة ديمونة شديدة الحراسة الأمنية.

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مجهول كان يقود سيارة اقتحم قاعدة عسكرية في ساعة متأخرة من ليل الاثنين وقام بسرقة مجموعة من الأسلحة وفر هارباً.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن كاميرات المراقبة تمكنت من رصد السيارة وتصويرها، فيما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة فى المنطقة وتم استخدام المروحيات للقبض على المجهول.

 

وأوضحت الصحيفة أنها لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها سرقة أسلحة من القاعدة الجوية، فمنذ شهور تم سرقة حوالى 90 ألف طلقة وعدة أسلحة من القاعدة.

 

ومنذ شهرين نشرت صحيفة "معاريف" تقريرا أوضحت فيه أن لواء جفعتى فى جنوب إسرائيل تعرض للسرقة من قبل مجموعة من الجنود الذين خرجوا للاحتياط شملت بنادق ورشاشات ورصاص وملابس عسكرية. 


الجيش الإسرائيلي

قاعدة جوية

تل أبيب

سرقة أسلحة الجيش الإسرائيلى

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