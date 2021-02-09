مجدى حافظ نقيبا لمحامى جنوب القليوبية بعد حصوله على أعلى الأصوات

القليوبية إبراهيم سالم

أسفرت انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبية، والتي أجريت اليوم الاثنين، عن فوز مجدي حافظ بمقعد النقيب بعد حصوله على أعلى الأصوات، كما فاز عبد الله أبو سنة بمقعد الشباب.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز6 أعضاء عن المحاكم الجزئية، وهم أيمن طه، ومحمد جمعة، وأشرف عبدالغني، وعمرو أبو شنب، ومحمود الجيوشي، وأحمد السمين.

وأجريت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بجنوب القليوبية، لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، تحت إشراف اللجان القضائية وكان يسودها الهدوء التام، والنظام، إضافة إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا. وتقدم مرشحا لخوض العملية الانتخابية، بينهم مرشحين على منصب النقيب، مرشحًا للعضوية ومرشحين للشباب.

وتنافس 5 مرشحين على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية، فيما وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 28 مرشحًا على 8 مقاعد متضمنة مقعد الشباب.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بشمال القليوبية، أعلنت فوز مجدي المهدي بمقعد نقيب محامين نقابة شمال القليوبية، فيما فاز بالعضوية كل من، مصطفى السعداوي ببندر بنها، وعماد شندي عن مركز بنها، وعمرو الحوي مقعد الشباب، ويتم فرز الأصوات بنقابة جنوب القليوبية.

وجرت الانتخابات، وسط الإجراءات الاحترازية المطلوبة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، بجانب عدد من الضوابط التي وضعتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وهي عدم التصوير داخل اللجان، عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال العملية الانتخابية أو عملية الفرز والإعلان عن النتيجة يكون من خلال اللجنة المشرفة، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.