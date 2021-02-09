فوزعبد المنعم عودة بمنصب نقيب المحامين بالبحيرة للمرة الثانية

البحيرة ناصر جودة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بشمال البحيرة، فوز عبد المنعم عودة بمقعد النقيب للمرة الثانية على التوالي، وفوز أحمد سويدان، بمقعد الشباب بعد تغلبه على 4 مرشحين على ذات المقعد.

وكذلك أعلنت لجنة الانتخابات أسماء الفائزين المقاعد العضوية، وهم:- رامي الحديني، عن مقعد محكمة بندر دمنهور و عبد الحليم زنباع، عن مقعد محكمة مركز دمنهور، زكريا معاذ، عن مقعد محكمة أبو حمص، نادر هيبة، عن مقعد محكمة مركز كفر الدوار، محمود الشاذلي، عن مقعد محكمة بندر كفر الدوار، جابر رفاعي، عن مقعد محكمة حوش عيسى، أشرف حلقها، عن مقعد محكمة ادكو، فيما فاز الهيثم تيسير و تامر مجاهد بالتزكية عن مقعد محكمة رشيد و مقعد محكمة المحمودية.

كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفةعلى انتخابات نقابة المحامين بجنوب البحيرة، فوز علاء النحاس بمقعد النقيب ومحمود سعد منصور بمقعد الشباب بعد تغلبه على 4 مرشحين على ذات المقعد.

و فاز يوسف فتحي المهداوي، بمقعد محكمة إيتاي البارود، محمود شبيب، مقعد محكمة كوم حمادة، هاني محسن، مقعد محكمة أبو المطامير، أمير الخرادلي، مقعد محكمة شبراخيت، حمدي جمعه، مقعد محكمة الرحمانية، حمدي أبو مندور، مقعد محكمة الدلنجات، عمرو عيسى، مقعد محكمة وادي النطرون.

وكانت انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة، قد شهدت اقبالا متوسطا خلال عمليات الادلاء باصواتهم بكافة المراكز المعتمدة من قبل اللجنة العامة للانتخابات التى يشرف عليها هيئة قضايا الدولة.

وتوافد المحامون، على مقرات التصويت بالمحاكم الجزئية، و نقابة المحامين بمدينة دمنهور للإدلاء باصواتهم ومساندة مرشحيهم.

وأقامت نقابة المحامين، سرادقات أمام المحاكم الجزئية لتسهيل قيام المحامين بالإدلاء بأصواتهم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.