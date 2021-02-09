عرض فيديو الاقتحام .. زعيم "الشيوخ": التهم الموجهة لترامب الأخطر فى تاريخنا

كتبت رباب فتحى

قال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ، تشاك شومر فى أولى جلسات محاكمة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب لبدء إجراءات المساءلة إن التهم الموجهة هى الأخطر على الإطلاق بحق رئيس للولايات المتحدة فى التاريخ الأمريكى".

وقال مدير المساءلة جيمي راسكين إن التعامل مع قضية ترامب بالاستناد إلى "استثناء يناير" من شأنه أن يسمح لأى رئيس حالى بألا يكون موضعا للشك في الأسابيع الأخيرة من ولايته.

يقول راسكين: "لن تسمع منى محاضرات مطولة، لأن قضيتنا تستند إلى حقائق قاسية، وإنها كلها تتعلق بالحقائق".

وعرض ممثلو الادعاء مقطع فيديو لدونالد ترامب وهو يشجع أنصاره على السير إلى مبنى الكابيتول، مقطوعين بصور أعمال الشغب العنيفة في قاعات الكونجرس.

وكانت بدأت أولى إجراءات محاكمة عزل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، حيث تشهد اليوم مناقشة مدى دستورية إجراءات مساءلة رئيس ترك منصبه، ثم يتم التصويت على ذلك لتدخل المحاكمة إلى المرحلة الثانية.

وجلسة اليوم تستمر أربع ساعات مقسمة بالتساوي بين مديري المساءلة ومحامي الرئيس لمناقشة دستورية المحاكمة.

بعد المرافعات، سيصوت مجلس الشيوخ على ما إذا كان لديه اختصاص لمحاكمة رئيس سابق. الحد الأدنى للنجاح هو أغلبية بسيطة من 51 صوتًا. إذا تم تمريرها ، ستستمر المحاكمة لمدة تصل إلى 16 ساعة لكل جانب لتقديم قضيتهما بدءًا من ظهر يوم الأربعاء .

جادل الرئيس السابق وحلفاؤه ، بمن فيهم بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ، بأن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص إدانة ترامب لأنه لم يعد رئيسًا وبالتالي لا يمكن عزله من منصبه.