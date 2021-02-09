ضبط مصنع لتصنيع الأحذية بدون ترخيص بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والمنشأة الصناعية لحماية المواطنين من التدليس والغش التجارى.

وأشارت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية فى بيان لها اليوم أن إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع مباحث التموين، قد قامت بشن حملات والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الأحذية بدون ترخيص بمنطقة اللبان وبفحص الخامات الموجودة به والمستخدمة فى التصنيع تبين أنها بدون بيانات ومجهولة المصدر وتم تحريز 34 صفيحة مادة لاصقة، و50 رولات جلد 30 مترا، و50 رولات قماش، و50 كيس سوست بداخل الكيس 100 سوسته، عدد 104 رولات جلد، رولات شرائط بدون بيانات، و200 كرتونه بداخل كل كرتونه زوج أحذية، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.