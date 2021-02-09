اليوم السابع
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صور.. الشرطة الهندية تعتقل عشرات الأشخاص شاركوا فى مظاهرات الفلاحيين

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:05 م
صور.. الشرطة الهندية تعتقل عشرات الأشخاص شاركوا فى مظاهرات الفلاحيين اعتقال امراه فى الهند
كتب عبد الوهاب الجندى

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اعتقلت الشرطة الهندية، عشرات الأشخاص من المشاركين في مظاهرات الفلاحين الرافضة لقوانين من شأنها الحد من مميزات ودعم للقطاع الزراعي في البلاد.

ووفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، فإن الشرطة اعتقلت سيدات مشاركات في التظاهر بالعاصمة الهندية نيودلهي، كما تجمع الآلاف من الرافضين للإصلاحات الحكومية.

وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة في أنحاء الهند لمنع تظاهرات جديدة، يهدد مزارعون بتنظيمها رفضا لإصلاحات حكومية تطال قطاعهم.

وأغلقت محطات مترو في وسط نيودلهي، حيث نزل مزارعون على جراراتهم الشهر الماضي في تظاهرة شهدت مواجهات، فيما انتشر آلاف من عناصر الشرطة على حواجز طرق عند تقاطعات رئيسية.

ودعت نقابات المزارعين إلى احتجاجات بقطع الطرق في أنحاء البلاد في آخر يوم تحرك.

وأفادت تقارير إعلامية عن احتجاجات معزولة لمزارعين وأنصارهم، في طرق ونقاط عبور مدفوعة في العديد من الولايات، لكن من دون أي مشكلات.

ويعتصم عشرات آلاف المزارعين في خيام على طرق على أطراف نيودلهي، منذ نوفمبر للمطالبة بإلغاء إصلاحات تحرر أسواق منتجاتهم الزراعية.

ويقول المزارعون إن التغيرات ستؤول بالقطاع الزراعي المهم إلى الوقوع تحت سيطرة تكتلات كبرى.

2021-02-06T105003Z_557715074_RC2YML9HTEPJ_RTRMADP_3_INDIA-FARMS-PROTESTS
مظاهرات الفلاحيين
 
 
2021-02-09T104242Z_140152599_RC2YOL9OPQNK_RTRMADP_3_INDIA-FARMS-PROTESTS
رجل مشارك في المظاهرات
 
 

 

2021-02-09T104340Z_833260891_RC2YOL9Z6401_RTRMADP_3_INDIA-FARMS-PROTESTS
مشاركة في المظاهرات
 
 
2021-02-09T104439Z_1246372296_RC2YOL955ZI6_RTRMADP_3_INDIA-FARMS-PROTESTS
اعتقال امرأة
 
 

 

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اعتقال رجل
 
 

 


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