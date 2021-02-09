اليوم السابع
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شباب الشرقية يعقمون الشوارع والمدارس للوقاية من فيروس كورونا.. صور

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:20 ص
شباب الشرقية يعقمون الشوارع والمدارس للوقاية من فيروس كورونا.. صور تطهير وتعقيم شوارع
كتب - محمود أحمد عطا

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فى الأزمات تظهر معادن الشباب المصرى القادر على المشاركة وتحمل المسئولية، ففى محافظة الشرقية من أبناء القرى على قدم وساق يوفرون المطهرات مجانا وفريق آخر منهم يقوم بتطهير المساجد والمحال المحيطة بهم .
 
شارك القارئ محمد عبدالعظيم عليوة من محافظة الشرقية، خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" صورا أثناء قيام مجموعة من الشباب تطهير وتعقيم وتجميل شوارع محافظة الشرقية والمراكز التابعة لها للحد من خطر فيروس كورونا المستجد واتباع الإجراءات الوقائية كعدم التكدس والالتزام الكامل بقرارات مجلس الوزراء وكذلك ارتداء الجوانتى والكمامة".
 
تطهير وتعقيم شوارع (2)
تطهير وتعقيم الشوارع
 
وقال عبر رسالته "وبدأت الحملة بتطهير وتعقيم شوارع ومستشفيات ومدارس ودور العبادة بجميع مراكز المحافظة وبعض القري التابعة لها باستخدام مطهرات واجهزة الرش اللازمة وتوفير عدد من الكمامات والمطهرات لمستشفيات بعض مراكز محافظة الشرقية شارك فيها شباب فريق بداية وشباب المحافظة المتطوع وشهدت الحملة ايضا مشاركة الفتيات في أعمال التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد".
 

تطهير وتعقيم شوارع (3)
تطهير وتعقيم شوارع

تطهير وتعقيم شوارع (4)
تطهير وتعقيم شوارع

تطهير وتعقيم شوارع (5)
تطهير وتعقيم شوارع

تطهير وتعقيم شوارع (6)
تطهير وتعقيم شوارع

تطهير وتعقيم شوارع (7)
تطهير وتعقيم شوارع
 
يعتبر مرض كورونا من أخطر التحديات التي صادفها العالم فى الأونة الأخيرة بسبب سرعة انتشاره، والذى لم يقتصر على منطقة جغرافية بعينها بل امتد ليشمل أغلب دول العالم، فضلا عن سرعة انتشاره ونتائجه الخطيرة على الصحة العامة، والتى قد تنتهى بالوفاة فى حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية.
 
وحرصا من "اليوم السابع"، على نشر واتباع قرائها للإجراءات الوقائية التى تهدف إلى حمايتهم من عدوى الإصابة بهذا الفيروس، تقدم مبادرة "احمى نفسك وساعد غيرك"، وذلك عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" على رقم الواتس آب 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تنشر الأخبار المصورة باسم القراء.
 
ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

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كورونا

محافظة الشرقية

صحافة المواطن

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الإجراءات الوقائية

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