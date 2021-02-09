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رئيس مفوضية انتخابات ليبيا: مستعدون للاستفتاء على الدستور

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:08 م
رئيس مفوضية انتخابات ليبيا: مستعدون للاستفتاء على الدستور الغردقة -
كتب : أحمد جمعة

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أكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، على استعداد المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور الليبى.
 
ووجه المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش كلمة لوفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة، المشاركة فى اجتماعات المسار الدستورى الثالث فى مدينة الغردقة فى أول ظهور له عقب توليه منصبه، أكد فيها أهمية الخروج بنتائج إيجابية حتى لا تؤثر على باقى المسارات السياسية والعسكرية.
 
فيما وجه رؤساء الوفدين الليبيين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية على دعمهم مشيرين إلى أن مصر لا تستهدف سوى استقرار ليبيا.

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