رئيس الحكومة الإيطالية المكلف يؤكد: "كورونا" أولا

فاطمة شوقى

تستأنف بعد ظهر اليوم الاتصالات بين رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجي وزعماء الاحزاب الايطالية لتشكيل الحكومة الايطالية الجديدة، ومن المقرر ان تستمر المشاورات اليوم و غدا.

كان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، قد كلف الأربعاء الماضي محافظ البنك المركزى الأوروبى السابق ماريو دراجي بتشكيل حكومة جديدة، ويتعين على "دراجي" إجراء محادثات مع الأحزاب السياسية، لمحاولة حشد الدعم لحكومة ستتولى مهمة إدارة أزمتى فيروس كورونا والاقتصاد فى إيطاليا، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.



كان ماتاريلا، قد أعرب عن رغبته في أن تقود البلاد حكومة "رفيعة المستوى" قادرة "على مواجهة الأزمات الخطيرة الحالية، الصحية والاجتماعية والاقتصادية"، وهو تعريف يتوافق تماماً مع مؤهّلات دراجي الذى يُعزى إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو، من أزمة الديون في 2012.



و26 يناير ، قدمت الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبى كونتى، استقالتها، عقب أزمة سياسية بسبب انهيار تحالف الحكومة الائتلافية المكون من 4 أحزاب.



واضطرت الحكومة للاستقالة، بعدما فقد كونتي الأغلبية البرلمانية إثر انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي "إيطاليا فيفا"، من الائتلاف الحاكم في 13 يناير.