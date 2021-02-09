اليوم السابع
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دورة تدريبية فى اللغة العربية لـ 50 إمام مسجد بالبحر الأحمر.. صور

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 09:16 ص
دورة تدريبية فى اللغة العربية لـ 50 إمام مسجد بالبحر الأحمر.. صور توقيع بروتوكول مع كلية التربية لعقد دورات الائمة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور محمود الشيمي ، مدير أوقاف البحر الأحمر ، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة ، جامعة جنوب الوادي ، لعقد دورات لغة عربية لائمة المساجد بالمديرية .

وأكد مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر ، أنه سيتم عقد دورة تدريبية فى اللغة العربية لـ 50 أمام من أئمة البحر الأحمر ، تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير ، وتنتهى يوم 17 من نفس الشهر ، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وكلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي .

وتابع مدير أوقاف البحر الأحمر، أن الهدف من الدورات فى اللغة العربية هو رفع مستوى الائمة ، على أن تكون هناك دورات متتالية بصفة مستمرة لجميع أئمة البحر الأحمر لرفع مستواهم فى اللغة العربية داخل منبر تعليمى أكاديمى

توقيع البروتوكول لتدريب الائمة
توقيع البروتوكول لتدريب الائمة

 

توقيع بروتوكول مع كلية التربية لعقد دورات الائمة
توقيع بروتوكول مع كلية التربية لعقد دورات الائمة

 

مدير الاوقاف وعميد كلية التربية
مدير الاوقاف وعميد كلية التربية

 


دورات لغة عربية للائمة

ائمة مساجد البحر الأحمر

اوقاف البحر الاحمر

كلية تربية الغردقة

مدير اوقاف البحر الأحمر

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