دورة تدريبية فى اللغة العربية لـ 50 إمام مسجد بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور محمود الشيمي ، مدير أوقاف البحر الأحمر ، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة ، جامعة جنوب الوادي ، لعقد دورات لغة عربية لائمة المساجد بالمديرية .

وأكد مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر ، أنه سيتم عقد دورة تدريبية فى اللغة العربية لـ 50 أمام من أئمة البحر الأحمر ، تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير ، وتنتهى يوم 17 من نفس الشهر ، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وكلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي .

وتابع مدير أوقاف البحر الأحمر، أن الهدف من الدورات فى اللغة العربية هو رفع مستوى الائمة ، على أن تكون هناك دورات متتالية بصفة مستمرة لجميع أئمة البحر الأحمر لرفع مستواهم فى اللغة العربية داخل منبر تعليمى أكاديمى .



توقيع البروتوكول لتدريب الائمة



توقيع بروتوكول مع كلية التربية لعقد دورات الائمة