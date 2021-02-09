تنفذ 3049 حملة رقابية على المنشآت الغذائية وإعدام 22 طن أغذية غير صالحة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة، نفذت 3049 حملة تفتيشية، ورقابية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال العام الماضى 2020، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك فى إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائى بالمديرية "إدارة مراقبة الأغذية" نفذت 3049 حملة تفتيشية، ورقابية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال العام الماضى 2020، حيث أسفرت الحملات عن اعدام 22 طنا و574 كيلو جرام أغذية مختلفة، و12 ألفا و718 لترا من المواد السائلة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتحرير عدد 4553 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة الاشتراطات الصحية ومحاضر غش وعدم وجود شهادات صحية.
وأوضح الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائى، أنه تم سحب 9411 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق 97 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص، ووجود خطر داهم على الصحة العامة.
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