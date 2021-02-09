تنفذ 3049 حملة رقابية على المنشآت الغذائية وإعدام 22 طن أغذية غير صالحة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة، نفذت 3049 حملة تفتيشية، ورقابية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال العام الماضى 2020، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك فى إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائى بالمديرية "إدارة مراقبة الأغذية" نفذت 3049 حملة تفتيشية، ورقابية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال العام الماضى 2020، حيث أسفرت الحملات عن اعدام 22 طنا و574 كيلو جرام أغذية مختلفة، و12 ألفا و718 لترا من المواد السائلة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتحرير عدد 4553 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة الاشتراطات الصحية ومحاضر غش وعدم وجود شهادات صحية.

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائى، أنه تم سحب 9411 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق 97 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص، ووجود خطر داهم على الصحة العامة.