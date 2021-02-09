تقديم 4 منافذ لبيع السلع الغذائية فى مراكز المنوفية بأسعار مخفضة

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الثلاثاء، أنه تم توفير 4 منافذ متحركة بمراكز شبين الكوم وتلا وقويسنا وبركة السبع لبيع عدد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال تفقده لمنافذ السلع الغذائية رافقه نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد سامح رفعت عبد الغني ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.

حيث تفقد محافظ المنوفية اصطفاف سيارتين متنقلة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية أمام مقر الديوان العام بشبين الكوم، مؤكدا علي أن الهدف من المنافذ المتنقلة هو تقديم كافة أوجه الدعم التى من شأنها رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط وتوفير احتياجاته بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في المحلات والسوق الخارجي، هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بجودة المعروضات من السلع الغذائية من اللحوم والأسماك وتناسب أسعارها.

فيما أوضح العقيد سامح رفعت عبد الغنى ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بأنه تم اليوم الثلاثاء البدء فى التشغيل التجريبي للمنافذ المتحركة بتوجيهات من اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وإشراف اللواء هشام عبد الحفيظ مدير إدارة التسويق بالجهاز، مؤكدا على توافر السلع الغذائية بجميع أنواعها وبأسعار مخفضة لجميع المواطنين يومياً، مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بمزيد من المنافذ المتحركة في جميع أنحاء المحافظة في مراحل متتالية لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة .

هذا وقد ثمن محافظ المنوفية جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة، بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء وخاصة فى ظل هذه الظروف الطارئة، موجهاً الشكر لرجال القوات المسلحة على ما يبذلونه من جهد في خدمة وطنهم الغالي مصر، هذا وقد تبادل الطرفان الدروع التذكارية.