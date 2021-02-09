تعافى 13 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى كفر الزيات بالغربية

الغربية - عادل ضرة

أعلنت مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحي بمحافظة الغربية، تعافى 13 شخصا من المصابين بفيروس كورونا، وخروجهم من المستشفى عقب تماثلهم للشفاء.

وأوضح بيان صادر عن المستشفى، أن المصابون دخلوا المستشفى بعد تأكد إيجابية إصابتهم بكورونا، وخضعوا لبروتوكول العلاج، وتحولت نتيجتهم من إيجابية لسلبية، وفور التأكد من تماثلهم للشفاء خرجوا من المستشفى وعادوا لمنازلهم.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العال قوزع، مدير المستشفى، جودة الخدمة العلاجية المقدمة بالمستشفى، مشيدا بالدور الإنساني الذى يقوم به طاقم التمريض وإشراف الحجر الصحى تجاه الحالات وخاصة كبار السن والعمل على رعايتهم وتقديم كافة أوجه المساعدة الطبية والنفسية والمعنوية لهم.

وتمنى مدير المستشفى الشفاء العاجل للمرضى المنتظرين سلبية مسحاتهم في القريب العاجل لاستكمال مسيرة الشفاء وتحقيق الهدف بتحقيق أعلى معدلات الشفاء.