المحافظ: مبادرة حياة كريمة تخدم 10% من سكان كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة الذى يضم 18 قرية بعدد 187 تابعًا، موضحًا أن المركز يعيش به حوالى 350 ألف مواطن، أى ما يمثل 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الثلاثاء، أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل في المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة تستهدف جودة الحياة وتطوير الريف المصري، وتطوير المرافق كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، والطرق، موضحًا أنها تؤدى إلى تطوير النظام التعليمي بمركز مطوبس سواء العام أو الفني والمراكز المجاورة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تنفذ الخطط الاستثمارية بالتنسيق مع الدولة، قائلًا إن جودة الحياة في التعليم والصحة تضمن لأبناء كفر الشيخ مكانًا في المدارس والمستشفيات.