أنقرة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 103 وفيات و8103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 26900، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2539559.