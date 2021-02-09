وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 112 وفاة و6670 إصابة بالفيروس.

وتشهد تركيا تراجعا في معدلات الوفيات اليومية بفيروس كورونا، مع استقرار معدلات الإصابات بالفيروس، وازدياد المتعافين منه.
 