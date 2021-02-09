اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 02:37 ص
خالد صلاح
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السلطات السودانية تفرض حظر تجول بمدينة الفاشر بسبب أعمال تخريب

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:05 ص
السلطات السودانية تفرض حظر تجول بمدينة الفاشر بسبب أعمال تخريب القوات السودانية - أرشيفية
أ ش أ

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أصدرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور (في غرب السودان)، في اجتماع طارئ عُقد مساء اليوم الاثنين برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية الحافظ بخيت محمد، قرارا قضى بحظر التجول في مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، على خلفية أحداث التخريب والحرق التي طالت البورصة السلعية ورئاسة محلية الفاشر عصر اليوم.
وقال والي شمال دارفور محمد حسن عربي، الذي يزور الخرطوم، إنه قدم تقريرا مفصلا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، عن مجمل الأوضاع بالولاية خاصة الأمنية، والأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الفاشر، وحرق محلية الفاشر والنيابة وسيارة تتبع للشرطة.
وأكد والي شمال دارفور أنه وجه بتعليق الدراسة بجميع مدارس المدينة لثلاثة أيام، كما وجه الشرطة وغرفة العمليات المشتركة بتطبيق قوانين الطوارئ لحماية الممتلكات العامة والخاصة، لمنع الإخلال بالسلام العام.


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الفاشر

دارفور

حظر تجول بالفاشر

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