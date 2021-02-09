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السلطات الأرجنتينية تتهم ممرضين جدد بـ"القتل الخطأ" فى قضية مارادونا

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 12:16 م
السلطات الأرجنتينية تتهم ممرضين جدد بـ"القتل الخطأ" فى قضية مارادونا مارادونا
فاطمة شوقى

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أسفرت التحقيقات التى تقوم بها هيئة الادعاء الأرجنتينى فى قضية وفاة أسطورة كرة القدم "دييجو أرماندو مارادونا، عن نتائج جديدة، بعد توجيه اتهامات القتل غير المتعمد بسبب الإهمال، لشخصين آخرين.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن المدعين العامين فى سالن إيسيدرو، الذين يحققون فى قضية وفاة مارادونا، اتهموا ممرض يدعى ريكاردو، والممرضة داهيانا جيزيلا بتهمة القتل الخطأ لمارادونا بسبب الإهمال.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات تقول ان الممرض ريكاردو كان آخر من رأه يتنفس وكان بإمكانه انقاذه ، وكانت الممرضة جيزيلا هى التى ترافقه منذ خروجه من المستشفى بعد اجراء عملية جراحية فى المخ.

ويعمل المدعون على تقرير يمكنهم فيه إلقاء جميع الأدلة للحصول على محضر التحقيق من جميع المتهمين.


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وفاة مارادونا

اليوم السابع بلس

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