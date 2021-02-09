اليوم السابع
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الرئيس الإيرانى: إذا عادت مجموعة 5+1 إلى التزاماتها ضمن الاتفاق النووى فسنعود

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 05:54 م
الرئيس الإيرانى: إذا عادت مجموعة 5+1 إلى التزاماتها ضمن الاتفاق النووى فسنعود حسن روحانى
كتب أحمد عرفة

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قال حسن روحانى الرئيس الإيرانى، إنه حتى الساعة لم نشهد أى إجراء مناسب وواقعى من قبل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن العقوبات، متابعا: نفذنا جميع التزاماتنا وتعهداتنا بشأن الاتفاق النووى، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف حسن روحاني: إذا عادت مجموعة 5+1 إلى التزاماتها ضمن الاتفاق النووي فسنعود ونعمل بجميع التزاماتنا، موضحا أنه لا يمكن لأى طرف أن ينتظر من إيران اتخاذ الخطوة الأولى لأنها لم تنسحب من الاتفاق النووى.

وقال الرئيس الإيراني، إن من انسحب من الاتفاق النووى أولا هو من يجب عليه اتخاذ الخطوة الأولى للعودة للاتفاق النووي، متابعا أنه في أي لحظة تعود فيها الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي وتنفذ التزاماتها سننفذ جميع التزاماتنا.

وأشار حسن روحانى، إلى أنه التدخلات الأجنبية في المنطقة تضر بالأمن والاستقرار فيها، موضحا أن الحل الوحيد لمشاكل المنطقة يتم فقط عبر الحوار بين دولها.


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ايران

بايدن

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الاتفاق النووى

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