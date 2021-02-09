اليوم السابع
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الخارجية الإيرانية: لا نعترف بالحكم الصادر ضد دبلوماسينا فى بلجيكا

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 08:21 م
الخارجية الإيرانية: لا نعترف بالحكم الصادر ضد دبلوماسينا فى بلجيكا محمد جواد ظريف
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن إيران لا تعترف بالحكم الصادر بحق أسدي وتدعو بلجيكا لإطلاق سراحه على الفور، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أصدرت محكمة أنتويرب في بلجيكا الخميس الماضي، حكما بالسجن 20 عاما على الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، بعد إدانته بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في فرنسا عام 2018.

وذكر الادعاء البلجيكي إن أسد الله أسدي، الدبلوماسي المقيم في فيينا، أدين بالشروع في عمل إرهابي بعد أن أحبطت الشرطة الألمانية والفرنسية والبلجيكية مخططا لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس في يونيو 2018.

 


ايران

بلجيكا

محمد جواد ظريف

وزارة الخارجية الإيرانية

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