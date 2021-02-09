استمرار أعمال لجان المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كمراقبين للثانوية العامة بزفتى

الغربية - عادل ضرة

حضر اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات اليوم الثالث من لجان المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مركز توزيع الأسئلة لامتحان شهادة الثانوية العامة، الدور الأول للعام الدراسى 2020 / 2021، بحضور محسن الصباح، مسئول الإدارة العامة للامتحانات، وبسيونى محمد بسيوني، رئيس لجنة الإدارة قطاع الإسكندرية، ومحمد عزت، مسئول الشئون القانونية بالوزارة، وأسامة الشاعر، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

يذكر، أنه حفاظاً على تحقيق التباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، فقد تم توزيع عقد المقابلات على مدار خمسة أيام، حيث أجريت اليوم المقابلات لإداراتى زفتى وبسيون.