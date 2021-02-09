استقبال حافل لـ بيج رامى بقريته فى كفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ - فريق المحافظات

استقبل المئات من أهالى محافظة كفر الشيخ اللاعب الدولى البيج رامى مستر أولمبيا، للاحتفال مجددا مع أسرته باللقب الذى حققه اللاعب.

والتقط البيج رامى الصور التذكارية مع أهالى قريته وأفراد أسرته، الذين حرصوا على استقباله فور وصوله للقرية، وسط حالة من الفرحة بين الجميع.

وقال بيج رامى لـ"اليوم السابع"، إنه لشرف كبير بمقابلة أبناء قريته له بحفاوة شديدة، مؤكدا أنهم أهل كرم وهذه من عاداتهم وتقاليدهم استقبال أبنائهم بهذه الطريقة للاحتفال بهم، موجها الشكر لجميع أهالى قريته على دعمهم له والدعاء له.

وأضاف أنه أجرى أول اتصال هاتفى بعد تحقيق لقب مستر أولمبيا بوالدته وأبلغها بتحقيقه اللقب قائلا لها "ربنا عوض الحمد لله بعد سنين طويلة".