اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:05 م
خالد صلاح
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استقبال حافل لـ بيج رامى بقريته فى كفر الشيخ.. فيديو

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 12:46 م
استقبال حافل لـ بيج رامى بقريته فى كفر الشيخ.. فيديو جانب من الاستقبال
كفر الشيخ - فريق المحافظات

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استقبل المئات من أهالى محافظة كفر الشيخ اللاعب الدولى البيج رامى مستر أولمبيا، للاحتفال مجددا مع أسرته باللقب الذى حققه اللاعب.
 
والتقط البيج رامى الصور التذكارية مع أهالى قريته وأفراد أسرته، الذين حرصوا على استقباله فور وصوله للقرية، وسط حالة من الفرحة بين الجميع.
 
 
وقال بيج رامى لـ"اليوم السابع"، إنه لشرف كبير بمقابلة أبناء قريته له بحفاوة شديدة، مؤكدا أنهم أهل كرم وهذه من عاداتهم وتقاليدهم استقبال أبنائهم بهذه الطريقة للاحتفال بهم، موجها الشكر لجميع أهالى قريته على دعمهم له والدعاء له.
 
وأضاف أنه أجرى أول اتصال هاتفى بعد تحقيق لقب مستر أولمبيا بوالدته وأبلغها بتحقيقه اللقب قائلا لها "ربنا عوض الحمد لله بعد سنين طويلة".
 

بيج رامي

مستر اولمبيا

كفر الشيخ

قرية بيج رامي بكفر الشيخ

اليوم السابع بلس

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