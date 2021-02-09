إيطاليا تبدأ تطعيم 10 ملايين شخص لقاح كورونا اعتبارا من عيد الفصح

فاطمة شوقى

قال المدير العام لوكالة الأدوية الإيطالية AIFA ، نيكولا ماجرينى، إن إيطاليا يجب أن تكون قادرة على تطعيم ما لا يقل عن 10 ملايين شخص شهريا اعتبارا من عيد الفصح، مضيفا "أنه اعتبارا من عيد الفصح يجب أن نكون قادرين على تطعيم 10 ملايين مواطن وأكثر شهريا".

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، إلى أن العديد من المناطق الإيطالية تطلب الحصول على اللقاح الروسى، ويضغط القادة السياسيون فى بيدمونت ولومبارديا على الحكومة، من أجل الحصول على لقاح سبوتنك الخامس ، الروسى.

وقال ماريتسيو مارونى، عضو مجلس منطقة بيدمونت، التى يحكمها تحالف يمينى فى الوقت الحالى "سنطلب الفرصة لتزويد أنفسنا لقاح سبوتنك الروسى، وأضاف مارونى "إذا لم نتحرك بسرعة فإن إيطاليا تخاطر بضياع هذه الفرصة "، موضحا أن اقتراحه سيعرض على اللجنة المكلفة بالطوارئ.

بدورها، أفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7970 إصابة، ليصل العدد العام للإصابات فيها إلى مستوى 2.644.707 حالات إصابة.

وأشارت إلي أن العدد 7970 يمثل انخفاضا كبيرا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا الذي بلغ في 6 فبراير 13442 حالة، وفي 7 فبراير 11641.